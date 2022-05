Finanziaria regionale Nello Dipasquale (Pd): Musumeci il grande assente (Di martedì 17 maggio 2022) Ragusa – Tutto politico il commento del deputato regionale del Pd Nello Dipasquale a proposito dell’approvazione, a fine della scorsa settimana, della Finanziaria regionale, “l’ultima di questo disastroso Governo, caratterizzata (come al solito) dall’assenza del presidente Musumeci che ha scelto di disertare i lavori d’aula, se non per qualche minuto”. “Lo strumento finanziario più importante dell’isola, prosegue il deputato dem ragusano, per la prima volta nella storia della Regione Siciliana, è arrivato in parlamento dopo quattro mesi di esercizio provvisorio, a ridosso del termine ultimo per l’approvazione, esautorando i parlamentari del loro ruolo di controllo e analisi del testo nelle apposite commissioni. Per la prima volta nella storia della Sicilia, la legge ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 17 maggio 2022) Ragusa – Tutto politico il commento del deputatodel Pda proposito dell’approvazione, a fine della scorsa settimana, della, “l’ultima di questo disastroso Governo, caratterizzata (come al solito) dall’assenza del presidenteche ha scelto di disertare i lavori d’aula, se non per qualche minuto”. “Lo strumento finanziario più importante dell’isola, prosegue il deputato dem ragusano, per la prima volta nella storia della Regione Siciliana, è arrivato in parlamento dopo quattro mesi di esercizio provvisorio, a ridosso del termine ultimo per l’approvazione, esautorando i parlamentari del loro ruolo di controllo e analisi del testo nelle apposite commissioni. Per la prima volta nella storia della Sicilia, la legge ...

