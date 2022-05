Roland Garros 2022, i favoriti: Carlos Alcaraz già sullo stesso piano di Nadal e Djokovic (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci stiamo avvicinando sempre più al Roland Garros 2022. Il tabellone principale maschile comincerà domenica 22 maggio e finirà con la finale domenica 5 giugno. Gli avversari che si daranno battaglia sulla terra rossa francese saranno davvero parecchi e lo spettacolo di certo non mancherà. I favoriti principali saranno Novak Djokovic, Rafa Nadal e la nuova leva del tennis mondiale Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo è in forte ripresa dopo un inizio di stagione complicato a causa dei pochi tornei disputati e vorrà bissare il successo di Roma. Per lo spagnolo c’è invece da fare un discorso a parte: il 13 volte campione a Parigi è alle prese con il solito problema al piede sinistro e ci sarà da capire la sua forma fisica. Nadal comunque ... Leggi su oasport (Di lunedì 16 maggio 2022) Ci stiamo avvicinando sempre più al. Il tabellone principale maschile comincerà domenica 22 maggio e finirà con la finale domenica 5 giugno. Gli avversari che si daranno battaglia sulla terra rossa francese saranno davvero parecchi e lo spettacolo di certo non mancherà. Iprincipali saranno Novak, Rafae la nuova leva del tennis mondiale. Il numero 1 al mondo è in forte ripresa dopo un inizio di stagione complicato a causa dei pochi tornei disputati e vorrà bissare il successo di Roma. Per lo spagnolo c’è invece da fare un discorso a parte: il 13 volte campione a Parigi è alle prese con il solito problema al piede sinistro e ci sarà da capire la sua forma fisica.comunque ...

