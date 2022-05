Grano, nuovo balzo dei prezzi dopo lo stop all’export deciso dall’India. Alla base della “chiusura” anche il caldo record (Di lunedì 16 maggio 2022) prezzi del Grano sui massimi di sempre dopo la decisione dell’India di bloccare in via preventiva l’export di cereali. Il rialzo è del 6% a 435 euro a tonnellata dai 422 euro della chiusura di venerdì scorso. Le quotazioni erano già sotto forte pressione a causa della guerra in Ucraina che ha bloccato le forniture di Russia e Ucraina e i transiti di cargo attraverso il mar Nero. I due paesi contano per circa il 20% sulle esportazioni globali di cereali. L’India è il secondo produttore al mondo e sinora i raccolti avevano in parte compensato il venir meno delle forniture dei paesi in guerra. Il paese è alle prese con un’ondata di caldo eccezionale e temperature oltre i 45 gradi, fenomeno che sta penalizzando la produzione di Grano nel nord. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022)delsui massimi di semprela decisione dell’India di bloccare in via preventiva l’export di cereali. Il rialzo è del 6% a 435 euro a tonnellata dai 422 eurodi venerdì scorso. Le quotazioni erano già sotto forte pressione a causaguerra in Ucraina che ha bloccato le forniture di Russia e Ucraina e i transiti di cargo attraverso il mar Nero. I due paesi contano per circa il 20% sulle esportazioni globali di cereali. L’India è il secondo produttore al mondo e sinora i raccolti avevano in parte compensato il venir meno delle forniture dei paesi in guerra. Il paese è alle prese con un’ondata dieccezionale e temperature oltre i 45 gradi, fenomeno che sta penalizzando la produzione dinel nord. La ...

