Firenze, al via il 2° Festival dell’Italia Gentile: riscoprire il valore della gentilezza per sanità, arte, economia e benessere della comunità (Di lunedì 16 maggio 2022) In questi tempi duri, resi ancora più plumbei dai venti di guerra che vengono dall’Est, la notizia di un Festival della Gentilezza rappresenta una brezza che rinfresca le menti e alleggerisce gli animi. Dal 17 al 23 maggio infatti si svolgerà a Firenze la seconda edizione del Festival dell’Italia Gentile, una rassegna avviata lo scorso anno col comune di Firenze dall’ideatore del Movimento per l’Italia Gentile, Daniel Lumera, riferimento internazionale per le tecniche di meditazione e di benessere, nonché autore di best seller sul tema. Gentilezza è una parola “ombrello”, che ha radici ben piantate scientificamente grazie a numerose ricerche sulle sue implicazioni positive per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) In questi tempi duri, resi ancora più plumbei dai venti di guerra che vengono dall’Est, la notizia di unzza rappresenta una brezza che rinfresca le menti e alleggerisce gli animi. Dal 17 al 23 maggio infatti si svolgerà ala seconda edizione del, una rassegna avviata lo scorso anno col comune didall’ideatore del Movimento per l’Italia, Daniel Lumera, riferimento internazionale per le tecniche di meditazione e di, nonché autore di best seller sul tema.zza è una parola “ombrello”, che ha radici ben piantate scientificamente grazie a numerose ricerche sulle sue implicazioni positive per la ...

Advertising

MikaFanClub : #mikainstagram - FQMagazineit : Firenze, al via il 2° Festival dell’Italia Gentile: riscoprire il valore della gentilezza per sanità, arte, economi… - Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ??Asfaltatura notturna sul Viadotto dell'Indiano, nuovi allacci in via Cosimo Il Vecchio e via dei Cattani. I lavori al… - NewsToscana : FIRENZE – Salute, “Via Francigena on foot” per il primo secolo di Lilt --> Il Pellegrino della salute entra oggi in… - asessuato : RT @Maria15112786: Assassini incapaci di gestire le emozioni Pistoia, trova la fidanzata in casa con un altro e la accoltella -