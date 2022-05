Probabili formazioni Eintracht Francoforte-Rangers, finale Europa League 2021/2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Rangers, finale di Europa League 2021/2022. Siamo arrivati al capitolo finale di questa competizione. Sia i tedeschi che gli scozzesi vorranno certamente vincere per riportare a casa un trofeo internazionale. E soprattutto vorranno ottenere la qualificazione automatica alla prossima Champions League. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 18 maggio all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, chi vincerà? Queste le possibili scelte dei due tecnici, Glasnere van Bronckhorst. Eintracht Francoforte (3-4-3): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kosti?; Hauge, Borré, ... Leggi su sportface (Di domenica 15 maggio 2022) Ledidi. Siamo arrivati al capitolodi questa competizione. Sia i tedeschi che gli scozzesi vorranno certamente vincere per riportare a casa un trofeo internazionale. E soprattutto vorranno ottenere la qualificazione automatica alla prossima Champions. Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 18 maggio all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, chi vincerà? Queste le possibili scelte dei due tecnici, Glasnere van Bronckhorst.(3-4-3): Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kosti?; Hauge, Borré, ...

Advertising

Fantacalcio : Juventus-Lazio: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - CalcioPillole : #BolognaSassuolo: statistiche, precedenti e probabili formazioni - periodicodaily : Cagliari Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv #15maggio #CagliariInter #seriea - andreastoolbox : #Diretta Cagliari-Inter ore 20:45, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - CalcioNapoli24 : -