Il report degli 007 di Londra: "I russi hanno fallito obiettivi politici guerra" (Di sabato 14 maggio 2022) Il fatto che Mosca sia a imporre leadership locali filo-russe solo a Kherson evidenzia il "fallimento dell'invasione nel raggiungere i suoi obiettivi politici in Ucraina". Lo si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence... Leggi su today (Di sabato 14 maggio 2022) Il fatto che Mosca sia a imporre leadership locali filo-russe solo a Kherson evidenzia il "fallimento dell'invasione nel raggiungere i suoiin Ucraina". Lo si legge nell'ultimo bollettino dell'intelligence...

