Quirinale, Berlusconi “Tutti sostengano Casellati, assoluta adeguatezza” (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Centrodestra ha trovato l'accordo per il voto di questa mattina su Elisabetta Casellati, che da presidente del Senato, seconda carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabetta Casellati da oltre 30 anni e posso garantire sulla sua assoluta adeguatezza a questo eventuale nuovo ruolo super partes”. Così il presidente di Fi, Silvio Berlusconi. “Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari di Tutti gli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la Casellati. Dobbiamo assolutamente porre fine all'attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sè agli italiani e che l'opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuore Tutti i parlamentari che daranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Centrodestra ha trovato l'accordo per il voto di questa mattina su Elisabetta, che da presidente del Senato, seconda carica dello Stato, diventerebbe prima carica dello Stato. Io conosco Elisabettada oltre 30 anni e posso garantire sulla suaa questo eventuale nuovo ruolo super partes”. Così il presidente di Fi, Silvio. “Per tale motivo mi rivolgo ai parlamentari digli schieramenti, per chiedere loro di sostenere la. Dobbiamomente porre fine all'attuale spettacolo indecoroso che la politica sta dando di sè agli italiani e che l'opinione pubblica non riesce più a capire e a tollerare. Ringrazio di cuorei parlamentari che daranno ...

