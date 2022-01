“Perché Manila era mia amica”. Ora Soleil Sorge è certa: la rivelazione a Davide Silvestri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ormai è rottura tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro al GF Vip 6. Loro due che fino a qualche giorno fa erano grandi amiche, adesso sono l’una contro l’altra. L’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha rotto gli equilibri all’interno della Casa da settimane e a farne le spese pare sia proprio l’amicizia nata tra l’influencer e l’ex Miss Italia. La spaccatura tra loro è evidente e lo dimostra una discussione tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Barù Gaetani D’Aragona a cui ha partecipato anche Soleil Sorge. L’influencer si è lamentata degli atteggiamenti che sta avendo Manila Nazzaro, non nascondendo la sua immensa delusione: “Forse era amicizia di circostanza”. Per iniziare la chiacchierata Soleil Sorge ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ormai è rottura traNazzaro al GF Vip 6. Loro due che fino a qualche giorno fa erano grandi amiche, adesso sono l’una contro l’altra. L’ingresso di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha rotto gli equilibri all’interno della Casa da settimane e a farne le spese pare sia proprio l’amicizia nata tra l’influencer e l’ex Miss Italia. La spaccatura tra loro è evidente e lo dimostra una discussione tra, Katia Ricciarelli, Barù Gaetani D’Aragona a cui ha partecipato anche. L’influencer si è lamentata degli atteggiamenti che sta avendoNazzaro, non nascondendo la sua immensa delusione: “Forse era amicizia di circostanza”. Per iniziare la chiacchierata...

