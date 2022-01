Belloni al Colle, Renzi: "Capo servizi segreti non può diventare PdR. È anti - democratico" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio "In una democrazia che funziona il Capo dei servizi segreti non diventa Capo dello Stato. Questo succede in paesi anti - democratici. La rispetto ed è una mia amica ma bisogna avere ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gennaio "In una democrazia che funziona ildeinon diventadello Stato. Questo succede in paesi- democratici. La rispetto ed è una mia amica ma bisogna avere ...

Advertising

fattoquotidiano : Colle, Salvini: “Farò nomi apprezzati anche a livello internazionale”. Si fa strada l’ipotesi #Belloni. Il Pd: “Sol… - davidallegranti : **Colle, Di Maio: indecoroso bruciare Belloni, non va bene metodo** “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pas… - diacovincenzo : RT @Virus1979C: Fermi tutti. La Belloni al Colle sarebbe il capolavoro di Conte. #Quirinale2022 - mirkotursi : RT @davidallegranti: **Colle, Di Maio: indecoroso bruciare Belloni, non va bene metodo** “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto… - francesco088661 : RT @francesco088661: #ElisabettaBelloni e ritenuta ancora in corsa per il Colle, essendo una candidata SUPERPARTES e oltremodo QUALIFICATA.… -