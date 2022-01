I forzisti chiedono aiuto a Berlusconi “Meloni e Salvini in confusione | l’accordo puoi trovarlo solo tu Frattini? Tra i nostri rischia anche lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo alcuni giorni di silenzio assoluto, in cui Silvioricoverato al San Raffaele si trovava in precarie condizioni e non voleva parlare con nessuno, ora il telefono dell’ex premier ha ripreso a squillare. Compliceil fatto che Licia Ronzulli (colei che filtra le chiamate dei suoi interlocutori) è fissa a Roma impegnata nelle votazioni per il Quirinale, deputati e senatori hanno trovato una strada più libera per parlare col leader. Ad alcuni non ha risposto, perché a una certa ora del pomeriggio si affatica, ma ad altri sì. L’ex Cavaliere è ricoverato per un’infezione, ma chi ci ha parlato assicura che è affettoda un abbattimento dell’umore: rinunciare al Colle per lui è stato un grande dolore che ancora non ha superato. “Ha passato giorni molto brutti, ma adesso è in ripresa”, ha rivelato il fratello Paolo. ...