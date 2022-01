GIORNATA DELLA MEMORIA | LA PREZIOSA TESTIMONIANZA DI BARBARA WOJCIECHOWSKA | VIDEO (Di giovedì 27 gennaio 2022) BARBARA WOJCIECHOWSKA è una donna polacca, membro onorario del Tribunale di Norimberga sopravvissuta alle atrocità del nazismo e DELLA dittatura stalinista. BARBARA invita tutti a conoscere la storia in profondità per non commettere gli errori del passato. Contraria al greenpass che definisce il nuovo marchio DELLA schiavitù invita le persone a risvegliare le coscienze e intraprendere una battaglia di … GIORNATA DELLA MEMORIA LA PREZIOSA TESTIMONIANZA DI BARBARA WOJCIECHOWSKA VIDEO proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022)è una donna polacca, membro onorario del Tribunale di Norimberga sopravvissuta alle atrocità del nazismo edittatura stalinista.invita tutti a conoscere la storia in profondità per non commettere gli errori del passato. Contraria al greenpass che definisce il nuovo marchioschiavitù invita le persone a risvegliare le coscienze e intraprendere una battaglia di …LADIproviene da Database Italia.

