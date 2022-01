Australian Open, sugli spalti con le t-shirt “Dov’è Peng Shuai?” a sostegno della tennista cinese (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Dov’è Peng Shuai?” Una domanda che gli appassionati di tennis e non solo si pongono ormai da mesi. Da quando a novembre la 36enne cinese, ex numero uno al mondo nel doppio, aveva denunciato con un post su Weibo (censurato subito dopo) l’ex vicepremier cinese Zhang Gaoli di averla costretta a fare sesso con lui per un lungo periodo, ed era poi sparita. Così, in occasione di uno degli appuntamenti tennistici più importanti di questo inizio anno, gli Australian Open, in corso in questi giorni, la vicenda di Peng Shuai è tornata alla ribalta, anche grazie a due appassionati attivisti che quotidianamente si presentano sugli spalti del con delle magliette e uno striscione con la scritta: “Where is ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) “?” Una domanda che gli appassionati di tennis e non solo si pongono ormai da mesi. Da quando a novembre la 36enne, ex numero uno al mondo nel doppio, aveva denunciato con un post su Weibo (censurato subito dopo) l’ex vicepremierZhang Gaoli di averla costretta a fare sesso con lui per un lungo periodo, ed era poi sparita. Così, in occasione di uno degli appuntamenti tennistici più importanti di questo inizio anno, gli, in corso in questi giorni, la vicenda diè tornata alla ribalta, anche grazie a due appassionati attivisti che quotidianamente si presentanodel con delle magliette e uno striscione con la scritta: “Where is ...

