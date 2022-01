LIVE Costa d’Avorio-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: fuori Kessié per infortunio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33? Egitto che prova attraverso i tiri dalla distanza a sbloccare la partita. 31? fuori Kessié, dentro Dié nella Costa d’Avorio. 29? Lacrime per Kessié, problema al fianco. 27? Pépé dalla sinistra mette in mezzo, blocca tutto il portiere egiziano. 25? Conclusione di Kamal che viene parata agevolmente da Sangaré. 23? Problema fisico per Kessié, ma rientrerà a breve. 21? Vola Sangaré su Salah che dal limite chiama al tuffo il portiere. 19? Costa d’Avorio che ha il comando del match, ma l’Egitto resta vigile in contropiede. 17? Traversa di Marmoush dalla distanza! 15? Pépé prova a cercare Haller, pallone fuori. 13? I.Sangaré per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33?che prova attraverso i tiri dalla distanza a sbloccare la partita. 31?, dentro Dié nella. 29? Lacrime per, problema al fianco. 27? Pépé dalla sinistra mette in mezzo, blocca tutto il portiere egiziano. 25? Conclusione di Kamal che viene parata agevolmente da Sangaré. 23? Problema fisico per, ma rientrerà a breve. 21? Vola Sangaré su Salah che dal limite chiama al tuffo il portiere. 19?che ha il comando del match, ma l’resta vigile in contropiede. 17? Traversa di Marmoush dalla distanza! 15? Pépé prova a cercare Haller, pallone. 13? I.Sangaré per ...

