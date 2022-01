Affari immobiliari del Vaticano. Si allarga lo scandalo Becciu. Altri 4 rinvii a giudizio, gli imputati salgono a 10. Nuova accusa al cardinale: subornazione di testimone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarà un processo con dieci imputati quello davanti al Tribunale Vaticano per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato (leggi gli articoli). Un procedimento nato dal noto e discusso acquisto di un palazzo a Londra e per cui ieri sono stati disposti quattro nuovi rinvii a giudizio. I due tronconi del processo verranno quindi riuniti definitivamente nella prossima udienza, fissata per il 18 febbraio. Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, su richiesta del promotore di giustizia ha mandato Nuovamente a giudizio i quattro imputati per i quali erano stati rinviati gli atti all’ufficio dell’accusa. Si tratta di Mons. Mauro Carlino, ex segretario del cardinale Angelo Becciu (nella foto), del finanziere Raffaele ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sarà un processo con dieciquello davanti al Tribunaleper la gestione dei fondi della Segreteria di Stato (leggi gli articoli). Un procedimento nato dal noto e discusso acquisto di un palazzo a Londra e per cui ieri sono stati disposti quattro nuovi. I due tronconi del processo verranno quindi riuniti definitivamente nella prossima udienza, fissata per il 18 febbraio. Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, su richiesta del promotore di giustizia ha mandatomente ai quattroper i quali erano stati rinviati gli atti all’ufficio dell’. Si tratta di Mons. Mauro Carlino, ex segretario delAngelo(nella foto), del finanziere Raffaele ...

