Sanremo, Amadeus annuncia nuovi ospiti: arrivano i Meduza (Di martedì 25 gennaio 2022) Sanremo 2022, il conduttore Amadeus ha appena annunciato nuovi ospiti. Si tratta dei Meduza, che vanno ad arricchire il parterre degli ospiti finora svelati. Fino a questo momento si sa con certezza che sul palco del Teatro Ariston saliranno come ospiti i Maneskin, che hanno trionfato l'anno scorso e che sono stati la rivelazione del 2021, Cesare Cremonini, Laura Pausini e Checco Zalone. Gli ospiti al Festival di Sanremo: i Menduza I nuovi ospiti del Festival di Sanremo sono quindi i Meduza, il trio che nell'estate del 2019 ha conquistato le hit mondiali con il singolo Piece of Your Heart, in collaborazione con il trio inglese Goodboys.

