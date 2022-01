LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Razzoli è secondo!!! Jakobsen domina la prima manche (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.21: Gstrein all’intermedio ha 85 centesimi di ritardo e subito dopo cade ed esce di scena 18.19: stava disputando una grandissima manche l’austriaco Strolz che cade subito dopo l’intermedio 18.18: Razzoli C’E’!!!!!!! E’ SECONDO L’AZZURRO a 58 centesimi da Jakobsen. Bravissimo l’italiano che è riuscito a tenere il ritmo dello svedese 18.17: Razzoli all’intermedio ha 2 decimi di ritardo 18.16: Qualche sbavatura per lo svizzero Aerni che chiude al decimo posto a 1?62 a pari di Vinatzer 18.15: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1 Jakobsen Kristoffer SWE 51.32 2 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67 2 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67 4 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82 5 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19 6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.21: Gstrein all’intermedio ha 85 centesimi di ritardo e subito dopo cade ed esce di scena 18.19: stava disputando una grandissimal’austriaco Strolz che cade subito dopo l’intermedio 18.18:C’E’!!!!!!! E’ SECONDO L’AZZURRO a 58 centesimi da. Bravissimo l’italiano che è riuscito a tenere il ritmo dello svedese 18.17:all’intermedio ha 2 decimi di ritardo 18.16: Qualche sbavatura per lo svizzero Aerni che chiude al decimo posto a 1?62 a pari di Vinatzer 18.15: Questa la classifica dopo le prime 15 discese: 1Kristoffer SWE 51.32 2 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67 2 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67 4 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82 5 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19 6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Schladming 2022, sci alpino maschile: manche ore 17.45 / 20.45 @_SuperNews_… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Sara Hector piazza il tris! Vlhova e Worley sul podio, quarta B… - sportli26181512 : Marcialonga 2022, tra i partecipanti anche un ex calciatore della Roma: Tutto pronto per la 49^ edizione della Marc… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci #Kronplatz #Gigante Vince Sara #Hector davanti a #Vlhova e #Worley! Federica #Brignone ai piedi del podio! #live - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! - #alpino #Gigante… -