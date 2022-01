Caso Diasorin | l’ad della società e il presidente del San Matteo di Pavia a processo per insider trading

(Di lunedì 24 gennaio 2022) A otto mesi dalla chiusura dell’indagine, il giudice per l’udienza preliminare di Milano, Domenico Santoro, ha rinviato a giudizio Alessandro Venturi,del Policlinico Sandie Carlo Rosa, amministratore delegatomultinazionale farmaceuticaper. La prima udienza sarà il 14 aprile prossimo davanti alla prima sezione del tribunale di Milano. Secondo i pm Giordano Baggio e Stefano Civardi, all’inizio di aprile del 2020, pochi giorni prima che venisse annunciato il lancio di un nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal Covid – realizzato dallain collaborazione con il San– Venturi avrebbe contattato Andrea Gambini, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 gen - Carlo Rosa, amministratore delegato di Diasorin, e' stato rinviato a giudizio per l'ipotesi di reato di insider trading dal Gup di Milano Domenico ...