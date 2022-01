Quirinale, il centrosinistra punta su Andrea Riccardi: il candidato che piace al Papa e ai migranti (Di domenica 23 gennaio 2022) Andrea Riccardi potrebbe essere il candidato di bandiera del centrosinistra per il Quirinale. Sul nome del fondatore di Sant’Egidio, avanzato dal M5S, ci sarebbe una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Sarebbe, infatti, una candidatura da mettere in campo nelle prime votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. La decisione sull’atteggiamento di voto del centrosinistra dovrebbe emergere dalle riunioni tra i leader di M5s e Leu e nel confronto con i grandi elettori dei gruppi, previsti domani. Se invece si aprirà un confronto vero con il centrodestra è più probabile però che si scelga la scheda bianca, come ha già deciso di fare Italia Viva. LEGGI ANCHE No di Berlusconi al Quirinale, FdI chiarisce: "Mai posto veti su Draghi. ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 23 gennaio 2022)potrebbe essere ildi bandiera delper il. Sul nome del fondatore di Sant’Egidio, avanzato dal M5S, ci sarebbe una sostanziale convergenza in ambienti del Pd e anche da parte di Leu. Sarebbe, infatti, una candidatura da mettere in campo nelle prime votazioni per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. La decisione sull’atteggiamento di voto deldovrebbe emergere dalle riunioni tra i leader di M5s e Leu e nel confronto con i grandi elettori dei gruppi, previsti domani. Se invece si aprirà un confronto vero con il centrodestra è più probabile però che si scelga la scheda bianca, come ha già deciso di fare Italia Viva. LEGGI ANCHE No di Berlusconi al, FdI chiarisce: "Mai posto veti su Draghi. ...

