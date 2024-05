Napoli | Rapina banca e sequestra i presenti per 40 minuti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 4 maggio 2024): pistola spianata,unadipendenti e clienti per 40. Poi fugge con complice e bottino. Arrestati Ai Carabinieri forse è sembrato di rivivere la vicenda americana di una nota coppia del crimine. Il quel caso, il capitano Frank Hamer impiegò 120 giorni per interrompere la fuga di Bonnie Parker e Clyde Barrow. La coppia di criminali, cadde sotto una valanga di proiettili esattamente 90 anni fa, nel maggio del 1934. Hamer, Texas Ranger tra i migliori cacciatori di fuorilegge dello Stato, trascinò i due amanti in una trappola fatale mettendo fine alla loro carriera in una strada polverosa alle porte di Dallas, in una Ford V8 appena rubata. Non ci sono voluti 120 giorni per acciuffare i protagonisti della vicenda accaduta a, in via Emilio ...