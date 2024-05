Stoccarda vs Bayern Monaco – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 4 maggio 2024) Fresco della semifinale di Champions League disputata a metà settimana, ilsi reca alla MHPArena per affrontare loin uno scontro tra le prime tre della Bundesliga sabato 4 maggio pomeriggio. I Die Roten cercheranno la rivincita contro i loro omologhi bavaresi dopo la sconfitta per 3-0 all’Allianz Arena nel settembre dello scorso anno. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDodici mesi dopo aver evitato per un soffio la retrocessione dalla Bundesliga, losi è assicurato un piazzamento nelle prime quattro posizioni con tre partite ...