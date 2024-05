Un Superbonus per tappare le falle nel sistema idrico italiano

Lavoro, in Sicilia il 43% dei posti è vacante perché mancano candidati qualificati - Impiegati commerciali nel settore spettacolo, ottici, medici ortopedici, medici fisiatri. Sono solo alcune delle figure richieste e introvabili ... Continua a leggere>>

Il lavoro per i giovani c’è ma mancano le figure idonee. Lunedì a Messina incontro tra studenti, esperti e imprese - In Sicilia la rete dei consulenti del lavoro è alla ricerca di numerose figure professionali, fra cui impiegati commerciali nel settore spettacolo, ottici, medici ortopedici, medici fisiatri, esperti ... Continua a leggere>>

Lavoro, il 42,7% dei posti disponibili in Sicilia resta vacante per mancanza di candidati idonei - Eppure le offerte di impiego non mancano e adesso si aggiunge il nuovo “superbonus occupazione” che incentiva ... universitari e cittadini in cerca di occupazione. Nella tappa finale, che gode della ... Continua a leggere>>