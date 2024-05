The Boys 4 - c' è il trailer della nuova stagione della super serie Prime Video

Amazon ha diffuso il nuovo trailer ufficiale della quarta stagione di The Boys , l’adattamento della famosa serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson Potete vedere di seguito il filmato del nuovo trailer della quarta stagione di The Boys . Nel cast della serie ci sono Karl Urban, Jack ... Continua a leggere>>

I primi tre episodi della nuova stagione saranno disponibili in streaming su Prime Video dal 13 giugno.

Tantissimo sangue, galline e pecore assassine e scontri elettorali. Questo è il mix che si può ammirare nel nuovo trailer della quarta stagione di The Boys in cui Butcher e soci cercheranno di fermare una volta per tutte le mire presidenziali di Patriota. Giusto un paio di giorni fa era stata ...