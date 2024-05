Denis Trento - chi era lo scialpinista morto in Valle d’Aosta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – “Sulla neve più ne sai e meno ne sai”, scrivevasul suo profilo Instagram. La passione per la montagna non ti lascia mai, e, dopo l’addio alle gare, non si era mai spenta nemmeno quella dell’espertotrovatosul Monte Paramont a La Salle, ind'Aosta. L’atleta del Centro sportivo esercito di Courmayeur, 42 anni, è stato una vera colonna portante dello sport azzurro. Ha letteralmente dominato le gare di scialpinismo, vincendo i Campionati Mondiali di staffetta nel 2008 e nel 2011, e quelli di squadra nel 2011, alle quali si aggiungo due vittorie nei Campionati europei di sci alpinismo, nel 2007 (Staffetta) e nel 2009 a Squadre. E basta dare un occhio ai suoi social per capire quanto avesse fatto delle cime e della neve la sua casa. Le uscite, ...