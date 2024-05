Cesena dai mille volti Tante opzioni sotto porta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 4 maggio 2024) Nella stagione dei tanti record frantumati della propria storia e in quello uguagliato dei punti assoluti in serie C del Catanzaro di un anno fa (96, i calabresi però segnarono 102 reti subendone 21 contro le 80 realizzate dai romagnoli incassandone 19) scatta un’eccezione curiosa dove si è inferiori alla scorsa stagione. Si tratta della ‘cooperativa del gol’ che hato in rete, con l’ultimo sigillo di Giuseppe Prestia contro il Perugia, 17 bianconeri; ma dodici mesi fa furono 18. L’unico segno meno rispetto a quella squadra che arrivò seconda dietro alla Reggiana a -2 con il miglior attacco del girone (66 reti). Della rosa di coloro che hanno avuto un certo minutaggio in stagione è rimasto all’asciutto solo capitan De Rose (tra i migliori in assoluto come rendimento) poi Piacentini, Coccolo, David e Nannelli. Un elenco che parte dal capocannoniere del girone ...