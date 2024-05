Parole inutili Crosetto fulmina il guerrafondaio Macron | così alza solo la tensione

(Di sabato 4 maggio 2024) «La nostra posizione non cambia, abbiamo sempre detto che l'Ucraina andava aiutata in ogni modo possibile, e lo stiamo facendo, ma abbiamo anche sempre escluso un intervento diretto nel conflitto dei nostri militari. Assolutamente non ci sarà una partecipazione italiana a un eventuale intervento armato». A pronunciarechiare in un'intervista con il Corriere della Sera è il ministro della Difesa, Guido. L'esponente del governo Meloni traccia una linea netta sul presunto invio di soldati italiani a Kiev: «A differenza di altri, noi abbiamo nel nostro ordinamento il divieto esplicito di interventi militari diretti, al di fuori di quanto previsto dalle leggi e dalla Costituzione. Possiamo prevedere interventi armatisu mandato internazionale, ad esempio in attuazione di una risoluzione dell'Onu. Quello ipotizzato in ...

