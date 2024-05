Milanese aggredito con una catena di ferro a Vercelli

(Di sabato 4 maggio 2024) Dovranno rispondere di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di un oggetto atto ad offendere tre uomini e una donna residenti nel vercellese denunciati dalla polizia per averil primo maggio scorso con unadiun 40enneprocurandogli lesioni giudicate dai sanitari guaribili in 15 giorni. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine erano stati alcuni cittadini che segnalavano un'aggressione da parte di numerose persone ai danni di un unico soggetto, che presentava una vistosa ferita al volto. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica e il movente dell'accaduto.

