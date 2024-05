Giancarlo Esposito si unisce al MCU in un ruolo misterioso

(Di sabato 4 maggio 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie: MCU in arrivo, ma non come Professor X? Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

STAMPA NAZIONALE – esposito (Tutto C): “Catania tra le favorite, non inganni il girone di ritorno horror…” - Nell’articolo a firma di Luca esposito, il portale specializzato sulle vicende del campionato di Serie C, TuttoC.com, fa una panoramica generale sugli spareggi promozione. Nell’elenco delle favorite i ... Continua a leggere>>

Marvel, Giancarlo esposito a sorpresa: "Faccio parte del MCU, lo annunceremo presto" - Nel frattempo, è già partito il toto-casting per la star di Better call Saul e The Mandalorian: chi interpreterà nel MCU Continua a leggere>>

Salvatore esposito:”Il Presidente da quanto ha perso si farà trovare pronto. Il film è emozionante”. - Salvatore esposito:”Il Presidente da quanto ha perso si farà trovare pronto. Il film è emozionante”. SALVATORE esposito A RADIO MARTE: “FILM EMOZIONANTE PER LE PAROLE DEGLI AZZURRI. DE LAURENTIIS INTE ... Continua a leggere>>