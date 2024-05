Genova - perseguita l' ex moglie e il suo amico estorcendo diecimila eur - venditore di cocco condannato

Un 53enne napoletano è stato condannato per stalking verso la ex moglie: dovrà scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione.Continua a leggere Continua a leggere>>

Da Napoli fino a Genova per perseguitare l'ex moglie, condannato - Il 53enne venditore di cocco di Napoli è stato condannato a sei anni e quattro mesi per estorsione e stalking alla ex moglie e un amico di lei. Continua a leggere>>

Napoli, venditore di cocco condannato per stalking: perseguitava la ex moglie - Il 53enne venditore di cocco di Napoli è stato condannato a sei anni e quattro mesi per estorsione e stalking alla ex moglie e un amico di lei. Continua a leggere>>

La ex si trasferisce da Napoli a Genova, lui la perseguita anche là: condannato venditore di cocco - Un 53enne napoletano è stato condannato per stalking verso la ex moglie: dovrà scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione ... Continua a leggere>>