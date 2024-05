Ameba mangia-cervello da lavaggi nasali - rischio fatale esiste

Usare acqua non sicura per i lavaggi nasali può portare a conseguenze gravi, persino fatali. L'allarme arriva dagli esperti della Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (Siaip), che mettono in guardia contro il rischio di contrarre la meningoencefalite amebica primaria (PAM), ... Continua a leggere>>