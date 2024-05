Alatri Omicidio Thomas Bricca | prosegue il processo a carico dei Toson - le nuove testimonianze

(Di sabato 4 maggio 2024)– Che Mattia ed Robertoavessero dimestichezza con le armi, la riprova è contenuta in alcuni video in cui padre e figlio sono intenti a sparare , sia con un fucile che con una pistola, in un poligono di tiro al Giglio di Veroli. Lo ha rivelato il luogotenente Gianluca Marchetti che, appartenente L'articolo Temporeale Quotidiano.

Alatri – Tutto come previsto. Il Riesame ha depositato lunedì mattina l'ordinanza con cui ha conferma to l'ordinanza cautelare in carcere per Roberto e Mattia Toson , padre e figlio accusati dell' Omicidio volontario di Thomas Bricca , avvenuto ad Alatri il 30 gennaio 2023. A chiedere un nuovo

Alatri – La Procura della Repubblica di Frosinone svelerà altre carte a sua disposizione nella nuova udienza , la terza , del processo in programma venerdì 5 aprile per l' Omicidio di Thomas Bricca , lo studente 19enne ucciso la sera del 30 gennaio 2023 da Roberto e Mattia Toson in località "Girone"

Omicidio Thomas Bricca, il perito: "Mattia toson può colpire bersaglio anche a 30 metri" - "Mattia toson è un abile tiratore ". È quanto sostenuto dal perito nel corso del processo per l'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad alatri a fine del gennaio 2023 , per il quale Mattia si trova

Padre e figlio esperti tiratori al centro del processo per l'omicidio di Thomas Bricca - Sotto la lente d'ingrandimento della corte, la dimestichezza di padre e figlio con le armi. Mattia toson era in grado di sparare un colpo ogni secondo, per

Omicidio di Thomas Bricca, il perito in Corte d'Assise: «Mattia toson abile tiratore, colpisce il bersaglio anche da 30 metri» - L'imputato, sotto processo per l'uccisione di un 18enne ad alatri, andò ad allenarsi al poligono anche due giorni prima del delitto. In aula proiettati quattro video in cui il giovane mostra le sue ca