Yahya Sinwar è in Egitto? Israele smentisce seccamente le notizie del sito saudita Elaph secondo cui il leader di Hamas a Gaza, nonché mente dell'attacco del 7 ottobre che ha scatena to la nuova guerra, sarebbe fuggito in Egitto attraverso i tunnel sotterranei della Striscia di Gaza. «Non siamo a ... Continua a leggere>>

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si recherà in Arabia Saudita ed Egitto nei prossimi giorni per discutere delle azioni per garantire un cessate il fuoco a Gaza e per aumentare gli aiuti umanitari al territorio palestinese. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato, ... Continua a leggere>>

Via da gaza, basta insediamenti e Stato di Palestina: l’Arabia saudita detta le sue condizioni - Un maxi accordo tra Usa e Arabia saudita per normalizzare le relazioni con Israele e tener testa all'Iran Ecco che cosa vuole in cambio Mohammed bin Salman. The post Via da gaza, basta insediamenti e ... Continua a leggere>>

Israele Hamas, negoziati su gaza in stallo: il punto di oggi 4 maggio - Passano i minuti, scorrono i secondi, ma l’orologio digitale non può cronometrare l’angoscia che dura da 206 giorni. I famigliari di Keith Siegel e Omri Miran parlano insieme sotto ai… Leggi ... Continua a leggere>>

Israele: Hamas pronto ad accettare accordo tregua/liberazione ostaggi - Ascolta articolo - Intensi colloqui in corso tra Egitto, Qatar, Israele e Hamas per la liberazione dei prigionieri. Hamas afferma di aver ricevuto promesse dagli Stati Uniti. Nessuna reazione al mom ... Continua a leggere>>