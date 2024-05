Momenti di panico durante una gita scolastica | bambino disperso a Piazza di Trevi - ritrovato dalla Polizia Locale

Una Gita scolastica da incubo per alcuni prof essori e studenti , nausea e vomito per loro: colpevole lo stesso hotel resosi protagonista poche settimane fa Ci risiamo, ancora una volta lo stesso hotel diventa assoluto protagonista di un episodio di cronaca non del tutto positivo. Vittime tre ... Continua a leggere>>

Nonostante la definizione di " Nativi digitali", una recente indagine di Save the Children rivela una preoccupante mancanza di competenze digitali di base tra i giovani studenti. L'articolo Nativi digitali? Quasi uno studente su tre non sa scaricare un file dalla piattaforma scolastica. I commenti : ... Continua a leggere>>

Tre studenti e due insegnanti, facenti parte di una comitiva in gita scolastica da Salerno e che alloggiavano in un albergo di Montecatini Terme (Pistoia), sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso di Pescia L'articolo Montecatini: intossicazione in hotel per studenti e insegnanti in ... Continua a leggere>>