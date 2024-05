Treni - oggi sciopero del personale di Fs per 24 ore dalle ore 21

(Di sabato 4 maggio 2024) Proclamato da una sigla sindacale autonoma unonazionale deldel Gruppo Fs Italiane,ore 21 di sabato 4 maggio alle ore 21 di domenica 5 maggio. Lonazionale, si legge in una nota "potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dello".talia, "tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio".

Scioperi nei trasporti: a rischio i treni nel weekend, bus Tper e People mover lunedì - Il suggerimento, per chi deve mettersi in viaggio, è di informarsi prima di recarsi in stazione: attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, i canali social e web del ... Continua a leggere>>

sciopero treni 4-5 maggio, fasce garanzia e orari di stop - Due giorni di sciopero anche per i treni regionali, nazionali e frecce alta velocità durante il weekend 4 e 5 maggio 2024. Continua a leggere>>

sciopero degli infermieri al Brotzu: “Ci fermiamo per 48 ore” - Il sindacato Nursing Up parla di situazione "insostenibile", con il numero di infermieri e oss "insufficiente per coprire i turni" ... Continua a leggere>>