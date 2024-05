Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024)DEL 3 MAGGIOORE 20.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UN INCIDENTE IN VIA SUBLACENSE AL KM 7+800, CODE NEI PRESSI DI AGOSTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO IN INTERNA CODE PER TRAFFICO TRA TIBURTINA E PRENESTINA. ORA IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE, A CAUSA DEL MALTEMPO, DOMANI MATTINA NON VERRÀ EFFETTUATA LA CORSA NAVE PONZA-FORMIA DELLE ORE 06.00. CAMBIAMO ARGOMENTO A VITERBO, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI DISINNESCO E TRASPORTO DI UN ORDIGNO BELLICO, MARTEDÌ 7 MAGGIO LA STAZIONE DI VITERBO SARÀ INTERDETTA AL TRAFFICO FERROVIARIO E ALL’UTENZA. INOLTRE, DALLE 06.00 FINO ALLE 21.00 O, COMUNQUE, FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI BONIFICA, SARÀ INTERDETTA AL TRANSITO VEICOLARE E ...