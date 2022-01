Covid oggi Toscana, 12.190 contagi: bollettino 22 gennaio (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.190 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Gianii su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.190 su 74.873 test di cui 21.879 tamponi molecolari e 52.994 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,28% (72,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.931.045. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 12.190 ida coronavirus in, 222022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Gianii su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 12.190 su 74.873 test di cui 21.879 tamponi molecolari e 52.994 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,28% (72,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.931.045. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

