Allegri “Milan-Juve grande sfida, Dybala sereno” (Di sabato 22 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un buon momento, ma il percorso è ancora lungo, mancano tante partite e siamo ancora indietro in classifica. Quella col Milan è una partita bella da giocare, dispiace che ci saranno solo 5mila spettatori, perchè queste grandi gare sarebbe bello giocarle con gli stadi pieni, ma purtroppo in questo momento non è possibile. Però rimane sempre Milan-Juventus, una grande partita, importante per la classifica che bisogna giocare bene”. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del match di domani in casa del Milan. “Noi dobbiamo cercare di fare una bella partita e di fare risultato, non dobbiamo andare troppo in là con le cose”, dice l’allenatore toscano, consapevole che la sua squadra sia in un buon momento, ma ... Leggi su ildenaro (Di sabato 22 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Stiamo vivendo un buon momento, ma il percorso è ancora lungo, mancano tante partite e siamo ancora indietro in classifica. Quella colè una partita bella da giocare, dispiace che ci saranno solo 5mila spettatori, perchè queste grandi gare sarebbe bello giocarle con gli stadi pieni, ma purtroppo in questo momento non è possibile. Però rimane semprentus, unapartita, importante per la classifica che bisogna giocare bene”. Così il tecnico dellantus, Massimiliano, alla vigilia del match di domani in casa del. “Noi dobbiamo cercare di fare una bella partita e di fare risultato, non dobbiamo andare troppo in là con le cose”, dice l’allenatore toscano, consapevole che la sua squadra sia in un buon momento, ma ...

