Mertens che risate con Tommy Starace – FOTO (Di venerdì 21 gennaio 2022) Dries Mertens e Tommaso Starace, attaccante e magazziniere del Napoli, uniti da amicizia e affetto profondo. Mertens è sempre molto attivo sui social e spesso decide di riprendere anche l'amico Tommy. Anche questa mattina, prima dell'allenamento al Konami Center di Castel Volturno c'è stato un simpatico siparietto tra Starace e Mertens. Il magazziniere ha portato il suo consueto caffè alla squadra, ma l'attaccante ha filmato tutto con il suo smartphone raccogliendo le simpatiche smorfie di Starace. Movimenti che oramai sono conosciuti da tutti, anche perché appena può Mertens li mette in mostra dopo aver segnato un gol. Davvero un bel rapporto di amicizia quello tra Starace e Mertens che dura oramai da anni. Sono anche ...

