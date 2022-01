Il vaccino anti-Covid non causa infertilità. Lo studio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Uno studio appena pubblicato sulla rivista American Journal of Epidemiology afferma che il vaccino anti-Covid non causa infertilità. Secondo un team di ricercatori della Boston University School of Public Healt (BUSPH), dunque, la vaccinazione Covid in entrambi i partner non sembra influenzare la fertilità, anche se i maschi che contraggono il coronavirus possono sperimentare una ridotta fertilità a breve termine. Il vaccino anti-Covid non causa infertilità ai partner, lo dice la scienza Secondo quando riferito dagli scienziati della Boston University School of Public Healt, il vaccino anti-Covid non compromette la fertilità nella ... Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 21 gennaio 2022) Unoappena pubblicato sulla rivista American Journal of Epidemiology afferma che ilnon. Secondo un team di ricercatori della Boston University School of Public Healt (BUSPH), dunque, la vaccinazionein entrambi i partner non sembra influenzare la fertilità, anche se i maschi che contraggono il coronavirus possono sperimentare una ridotta fertilità a breve termine. Ilnonai partner, lo dice la scienza Secondo quando riferito dagli scienziati della Boston University School of Public Healt, ilnon compromette la fertilità nella ...

Agenzia_Ansa : È Genova la città scelta da Pfizer-Biontech per uno studio sui vaccini anti-covid. Chi parteciperà alla ricerca dov… - RaiNews : Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire… - VittorioSgarbi : Vaccino anti Covid: garantire la libertà di chi non vuole farlo. Senza ricatti. Senza ritorsioni.… - cangelmar : @Affaritaliani Informatevi sul perché le assicurazioni sulla vita non pagano se c'è una morte causata da reazioni… - LichtLuxLucia : @alevarone Il vaccino anti papilloma virus (adesso mi pare che usino quasi tutti il Gardasil nonavalente) è importa… -