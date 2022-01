Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, Roberto Fico: far votare i grandi elettori positivi al Covid nel parcheggio della Camera #quirinale… - repubblica : Quirinale, stupore e allarme. L'Europa dice no al ritorno di Silvio Berlusconi [dai nostri corrispondenti Claudio T… - marcovarini : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Roberto Fico: far votare i grandi elettori positivi al Covid nel parcheggio della Camera #quirinale https:… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Roberto Fico: far votare i grandi elettori positivi al Covid nel parcheggio della Camera #quirinale https:… - GazzettaDelSud : ? #QUIRINALE: VOTO NEL PARCHEGGIO? | Il presidente della Camera Roberto #Fico avrebbe proposto, a quanto apprende… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Roberto

La7

Per l'elezione del Capo dello Stato , il presidente della CameraFico ha proposto ai partiti di allestire un ' drive in elettorale ' nel parcheggio della Camera, in via della Missione, per consentire ai positivi o a chi è in quarantena di votare. Ora il ...Il presidente della CameraFico avrebbe proposto, a quanto apprende l'Ansa da fonti parlamentari, il parcheggio di via della Missione come seggio elettorale , in modalità drive in, per i grandi elettori positivi o in ...Roma, 20 gen. (LaPresse) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo quanto si apprende, mentre è in corso la riunione della conferenza dei capigruppo ...A pochi giorni dal voto per il prossimo presidente della Repubblica, non è ancora stata risolta la questione riguardante i grandi elettori positivi al Covid o in quarantena, che non hanno ...