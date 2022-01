Highlights e gol Inter-Empoli 3-2 | Coppa Italia ottavi di finale VIDEO

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per glididella2021/2022. Succede tutto e il contrario di tutto a San Siro con i padroni di casa che passano in vantaggio grazie alla rete di Sanchez, bravo a colpire di testa. Ma l’nella ripresa domina e ribalta tutto: prima l’1-1 di Bajrami poi l’1-2 propiziato dalla zuccata di Cutrone che favorisce l’autogol di Radu con il tacco. Quando tutto sembra ormai finito ci pensa Andrea Ranocchia, in semirovesciata al 91?, a regalare il 2-2 e i tempi supplementari. A decidere l’incontro ci pensa il neo entrato Stefano Sensi, destro secco e 3-2. L’, con grande fatica, ma vola ai quarti. LE PAGELLE E I VOTI ...

