All'ex Gres un polo per l'arte contemporanea, Gori e Pesenti: "Pronto per la Capitale della Cultura" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bergamo. Un polo dedicato all'arte contemporanea, alla Cultura, alla socialità, dove realizzare mostre, eventi, conferenze. Uno spazio da vivere a tutto tondo, aperto ai cittadini e ai visitatori. Si chiama Gres Art e troverà spazio all'interno di un capannone dismesso dell'area ex Gres di San Bernardino, interessata da un progetto di recupero già iniziato con la realizzazione del palazzetto del ghiaccio IceLab. Lo realizzerà la Fondazione Pesenti entro la fine del 2022 e sarà un importante tassello nell'ambito di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023. Il progetto, che vede un investimento di poco superiore ai 4 milioni di euro, è stato presentato martedì mattina in una conferenza stampa, alla presenza del ...

