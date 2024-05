Va in Questura per richiedere il passaporto - ma era ricercato | 29enne arrestato a Napoli

Macerata, tunisino con precedenti ospita un connazionale clandestino: lui denunciato, l'altro espulso - Macerata, tunisino con precedenti ospita un connazionale clandestino: lui denunciato, l'altro espulso - Pertanto, i due uomini, ai fini della loro identificazione sono stati accompagnati in questura dove venivano espletati ulteriori accertamenti a seguito dei quali è emerso il coinvolgimento del 29enne ...

Napoli, va in questura per il passaporto ma era ricercato: 29enne in manette - Napoli, va in questura per il passaporto ma era ricercato: 29enne in manette - Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della questura di Napoli hanno eseguito, nei confronti di ...

Va in questura per chiedere il passaporto, ma viene arrestato - Va in questura per chiedere il passaporto, ma viene arrestato - Nei giorni scorsi, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della questura di Napoli hanno eseguito, nei confronti di un 29enne di origine slave, un provvedimento per la ...