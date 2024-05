Violenza di genere - a Caserta intesa Questura – Spazio Donna

(Di giovedì 9 maggio 2024). Nell’ambito delle iniziative della Polizia di Stato per il contrasto alladi, il Questore diha sottoscritto un protocollo d’con l’Associazione “” e la Cooperativa Sociale “– Centro Anti”, con l’obiettivo garantire la tutela delle vittime. Il protocollo prevede la collaborazione nelle attività di formazione del rispettivo personale, attraverso un confronto permanente per lo scambio di informazioni utili alla prevenzione del fenomeno, nella creazione di percorsi informativi rivolti alle scuole e alla cittadinanza, e nella comunicazione alle vittime didei rispettivi compiti di assistenza e di contrasto al fenomeno. Nelle ...

Nel mondo ogni anno vengono uccise circa 45 mila donne, 5 ogni ora e, nella maggior parte dei casi l’autore è un ex o un membro della loro famiglia. Solo in Italia, nel 2023, sono state uccise 106 donne, una ogni tre giorni, dato del ministero ...

Bergamo. Più di 150 persone hanno partecipato tra le 18 e le 20 di oggi, mercoledì 8 maggio, al presidio mensile “permanente” della Rete bergamasca contro la Violenza di genere , in Largo Rezzara . Gli interventi al microfono hanno ricordato i dati ...

CITTÀ. Mercoledì 8 maggio, come ogni mese, si è tenuto il presidio della Rete bergamasca contro la Violenza di genere .

W7, per Deloitte la diversità di genere accresce il valore delle aziende - W7, per Deloitte la diversità di genere accresce il valore delle aziende - 4 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Un summit di due giorni dedicato alle donne e alle pari opportunità. Si è concluso a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il W7 Summit, evento ...

Premio Semplicemente Donna, premiati gli istituti superiori della provincia aretina nel concorso di borse di studio - Premio Semplicemente Donna, premiati gli istituti superiori della provincia aretina nel concorso di borse di studio - Nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo, consegnate stamattina le borse di studio agli studenti e alle studentesse che, con i loro lavori, hanno acceso i riflettori sui fenomeni della violenza ...

Donne vittime di violenza: “Una stanza tutta per sé” dove denunciare gli abusi - Donne vittime di violenza: “Una stanza tutta per sé” dove denunciare gli abusi - Lo spazio è stato inaugurato nella sede dei carabinieri di Todi. Rientra nel progetto del Soroptimist club. "Un luogo protetto e familiare dove le forze dell'ordine possono accogliere e ascoltare le p ...