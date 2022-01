Telemarketing selvaggio, il GPDP introduce le opposizioni per le telefonate automatizzate (Di martedì 18 gennaio 2022) Erano sfuggite alla precedente normativa, ma ora sono state inserite nel registro delle opposizioni che cui i consumatori si possono iscrivere Il Telemarketing selvaggio sfugge alla comprensione dei più. Come è possibile che da un martellamento continuo possa nascere un profitto? Evidentemente è così, dato il continuo proliferare di chiamate, anche su numeri privati. Per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 18 gennaio 2022) Erano sfuggite alla precedente normativa, ma ora sono state inserite nel registro delleche cui i consumatori si possono iscrivere Ilsfugge alla comprensione dei più. Come è possibile che da un martellamento continuo possa nascere un profitto? Evidentemente è così, dato il continuo proliferare di chiamate, anche su numeri privati. Per L'articolo proviene da Consumatore.com.

