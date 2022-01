Advertising

SecolodItalia1 : Gonfiati i morti per Covid, la clamorosa rivelazione di Bassetti (video): “Ecco cosa scrivono nei moduli…”… - arquer12 : RT @QRepubblica: 'Si sono gonfiati i casi e i morti, quanti screening sono saltati? Andate a casa!' @Capezzone #quartarepubblica - serenamia5 : RT @EmeiMarkus: #Capezzone: 'Quelli che vengono testati positivi ma erano entrati per tutt'altra ragione sono il 34%. Con questo errore di… - EmeiMarkus : Covid,'come giornalisti abbiamo fallito'. Il grande giornale chiede scusa ai lettori, dubbi sui dati in tutto il mo… - AndreaCapacciAO : RT @QRepubblica: 'Si sono gonfiati i casi e i morti, quanti screening sono saltati? Andate a casa!' @Capezzone #quartarepubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Gonfiati morti

Il Secolo d'Italia

Poi, però, incalzato dalla conduttrice, cerca di spiegare perché in Italia il numero dida Covid sia sempre così alto, marcando così una differenza enorme con gli altri Paesi: 'Nel modulo con ...... avete detto per un anno tachipirina e vigile attesa e oggi non c'è uno che si prende una responsabilità?' è la domanda retorica del giornalista che incalza: 'Si sonoi casi e i, ...I nodi vengono al pettine nella gestione della pandemia da parte del governo. Troppi errori e un accanimento non sostenuto dai numeri nei confronti ...L'Oms: in due mesi Omicron contagerà un cittadino su due. Ma la nuova variante è letale come l'influenza. I dati 'gonfiati' su ricoveri e morti. Ma per la maggioranza dei vaccinati oggi la nuova varia ...