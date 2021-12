(Di venerdì 10 dicembre 2021)in pericolo di vita a, volo salva vita dell’aeronautica Militare. Nei giorni scorsi un elicottero HH-139A dell’85° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato il trasportodi undi 60 anni in imminente pericolo di vita dall’isola di(LT) a Latina., volo salva vita per un 60enne: elicottero militaredadiLa richiesta di intervento è pervenuta al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) dalla Prefettura di Latina e poco dopoto dall’aeroporto militare didialla volta ...

Advertising

CorriereCitta : Uomo in gravissime condizioni a Ponza: da Pratica di Mare decolla l’elicottero per il soccorso d’urgenza -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo gravissime

Il Corriere della Città

...l'era riuscito a scappare a piedi tra i campi ed aveva raggiunto un'officina. Il titolare dell'attività aveva accompagnato l'allevatore all'ospedale di Partinico, dove era arrivato in...Esemplificativo, in tal senso, la situazione drammatica che vive undi Latina in attesa da ...non sottoponendosi ad esami diagnostici e visite rischiano di sviluppare patologie gravi o. ...La donna soffre di una grave patologia psichica. L’uomo è stato denunciato dai parenti: non potrà più avvicinarla ...MIRA - Invalido dopo l’operazione chirurgica fa causa all’ospedale per quasi 700mila euro. Protagonista della disavventura un 55enne di Mira a cui, nel 2017, era stato ...