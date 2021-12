Viadotto di Boccaleone, approvato il progetto per il secondo lotto della sistemazione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Via libera da Palazzo Frizzoni al progetto esecutivo per il secondo lotto di lavori che interesseranno il Viadotto di Boccaleone, necessario alla manutenzione sia della parte superiore si di quella sottostante al ponte nel tratto compreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e Borgo Palazzo. “Il cavalcavia ha una certa età – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla – il traffico, che aumenta annualmente del 3 per cento, e le sollecitazioni dei mezzi di trasporto non aiutano”. L’intervento di manutenzione e consolidamento del ponte, del valore di circa 800 mila euro, proseguirà nel corso del 2022. “I giunti di dilatazione saranno sostituiti – specifica Brembilla – e saranno inserite barre di ferro nei piloni per rafforzarne la struttura. L’intera operazione ha ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bergamo. Via libera da Palazzo Frizzoni alesecutivo per ildi lavori che interesseranno ildi, necessario alla manutenzione siaparte superiore si di quella sottostante al ponte nel tratto compreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e Borgo Palazzo. “Il cavalcavia ha una certa età – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla – il traffico, che aumenta annualmente del 3 per cento, e le sollecitazioni dei mezzi di trasporto non aiutano”. L’intervento di manutenzione e consolidamento del ponte, del valore di circa 800 mila euro, proseguirà nel corso del 2022. “I giunti di dilatazione saranno sostituiti – specifica Brembilla – e saranno inserite barre di ferro nei piloni per rafforzarne la struttura. L’intera operazione ha ...

Viadotto di Boccaleone, via libera di Palazzo Frizzoni al secondo lotto di lavori Via libera di Palazzo Frizzoni al progetto esecutivo per il secondo lotto di lavori che interesseranno il viadotto di Boccaleone, necessario alla manutenzione sia della parte superiore sia di quella sottostante al ponte nel tratto compreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e Borgo Palazzo.

Via libera di Palazzo Frizzoni al progetto esecutivo per il secondo lotto di lavori che interesseranno il viadotto di Boccaleone, necessario alla manutenzione sia della parte superiore sia di quella sottostante al ponte nel tratto compreso tra le vie Gabriele Rosa, via Rovelli e Borgo Palazzo. "Il cavalcavia ha una certa età – commenta l'assessore ai lavori pubblici Marco Brembilla – il traffico, che aumenta annualmente del 3 per cento, e le sollecitazioni dei mezzi di trasporto non aiutano ..."