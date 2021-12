Progettavano attacco jihadista durante le feste, arrestati due 23enni in Francia (Di giovedì 9 dicembre 2021) uno dei due fermati ammette, l’altro nega. Secondo fonti degli inquirenti, volevano compiere un attacco jihadista accoltellando i passanti in una strada molto affollata per poi “morire da martiri” per mano delle forze armate francesi Volevano accoltellare i passanti e “morire da martiri per l’Islam”, sventato attacco jihadista in Francia Volevano una strage per le feste, in una strada affollata per lo shopping natalizio. Due giovani di 23 anni, uno noto alla polizia come radicalizzato, erano pronti a realizzare un attentato per insanguinare il Natale. Una minaccia “grave e imminente”, che ha spinto gli inquirenti che li sorvegliavano a passare all’azione e ad arrestarli. La notizia, anticipata da Le Parisien, ora è confermata. I due volevano un attentato di ispirazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) uno dei due fermati ammette, l’altro nega. Secondo fonti degli inquirenti, volevano compiere unaccoltellando i passanti in una strada molto affollata per poi “morire da martiri” per mano delle forze armate francesi Volevano accoltellare i passanti e “morire da martiri per l’Islam”, sventatoinVolevano una strage per le, in una strada affollata per lo shopping natalizio. Due giovani di 23 anni, uno noto alla polizia come radicalizzato, erano pronti a realizzare un attentato per insanguinare il Natale. Una minaccia “grave e imminente”, che ha spinto gli inquirenti che li sorvegliavano a passare all’azione e ad arrestarli. La notizia, anticipata da Le Parisien, ora è confermata. I due volevano un attentato di ispirazione ...

