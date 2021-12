Covid Israele oggi, con terza dose 90% mortalità in meno per over 50 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le persone di più di 50 anni che hanno ricevuto una terza dose di vaccino Pfizer hanno il 90% di possibilità in meno di morire di Covid, rispetto a chi ne ha ricevute solo due. Lo afferma una ricerca israeliana, condotta prima dell’insorgere della variante Omicron, e pubblicata sul New England Journal of Medicine. Israele è stato in luglio il primo paese a introdurre la terza dose. Lo studio realizzato dalla mutua Clalit, spiega Times of Israel, riguarda 843.208 persone, di cui 758.118 (90%) hanno ricevuto la terza dose durante il periodo studiato. In questo gruppo vi sono stati 65 decessi per il Covid, pari a 0,16 casi su 100mila per giorno. Nel gruppo di chi aveva ricevuto solo due dosi almeno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Le persone di più di 50 anni che hanno ricevuto unadi vaccino Pfizer hanno il 90% di possibilità indi morire di, rispetto a chi ne ha ricevute solo due. Lo afferma una ricerca israeliana, condotta prima dell’insorgere della variante Omicron, e pubblicata sul New England Journal of Medicine.è stato in luglio il primo paese a introdurre la. Lo studio realizzato dalla mutua Clalit, spiega Times of Israel, riguarda 843.208 persone, di cui 758.118 (90%) hanno ricevuto ladurante il periodo studiato. In questo gruppo vi sono stati 65 decessi per il, pari a 0,16 casi su 100mila per giorno. Nel gruppo di chi aveva ricevuto solo due dosi al...

Advertising

fisco24_info : Covid Israele oggi, con terza dose 90% mortalità in meno per over 50: I dati in una ricerca pubblicata sul New Engl… - italiaserait : Covid Israele oggi, con terza dose 90% mortalità in meno per over 50 - Geronimissimooo : @La7tv @ilariacapua Ultimo pezzzzzoooahahahahaha!!! Fantastici!!! - CorriereUmbria : Vaccino, il microbiologo Guido Rasi: 'Grave errore rinviare la terza dose. Fa compiere un salto di qualità all'immu… - Vortexmagnus1 : Ok allora anche la quarta funzionerà immagino -