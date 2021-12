Basket, la Miwa Energia di scena in trasferta a Cercola (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi ricomincia con un turno infrasettimanale in casa di Cercola Basket, team penultimo nella classifica di questa stagione finora. La squadra partenopea arriva da una sconfitta casalinga contro Pallacanestro Salerno ma più in generale ha fato registrare una solo vittoria, seppur fuori casa, contro Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Nonostante, però, la situazione tutt’altro che rosea, la Miwa Energia è pronta ad affrontare la gara con il massimo della concentrazione e del rispetto per gli avversari. “La loro posizione in classifica inganna, hanno un potenziale importante con ottime individualità – le parole della Coach Assistant Valentina Calandrelli. – Li abbiamo visti giocare e onestamente è una partita da non prendere assolutamente sottogamba. E’ un campo non semplice e giustamente venderanno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi ricomincia con un turno infrasettimanale in casa di, team penultimo nella classifica di questa stagione finora. La squadra partenopea arriva da una sconfitta casalinga contro Pallacanestro Salerno ma più in generale ha fato registrare una solo vittoria, seppur fuori casa, contro Sorriso Azzurro Sant’Antimo. Nonostante, però, la situazione tutt’altro che rosea, laè pronta ad affrontare la gara con il massimo della concentrazione e del rispetto per gli avversari. “La loro posizione in classifica inganna, hanno un potenziale importante con ottime individualità – le parole della Coach Assistant Valentina Calandrelli. – Li abbiamo visti giocare e onestamente è una partita da non prendere assolutamente sottogamba. E’ un campo non semplice e giustamente venderanno ...

